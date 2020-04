WCP 320, la pistola per il tiro dinamico reinventa la Sig Sauer P320

La WCP 320 è la pistola per il tiro dinamico che nasce dalla collaborazione tra Wilson Combat e Sig Sauer.

La ricetta è semplice, mettete insieme Wilson Combat, Sig Sauer e l’arma più nota dell’ultimo quinquennio e mescolate: ne viene fuori la WCP 320, la pistola per il tiro dinamico sviluppata sulla base della P320. Gli armaioli di Wilson Combat hanno rifinito il carrello dell’arma inserendovi tagli di presa anteriori e posteriori secondo lo schema WC X-Tac che richiama il disegno dell’impugnatura. Già, l’impugnatura: nera o marrone chiaro, è realizzata in un polimero che potenzia il grip, facilita l’acquisizione della mira e il secondo colpo e permette di controllare il rinculo. Sia il carrello, in acciaio inossidabile, sia la canna (120 millimetri) in acciaio al nichel-cromo-molibdeno sono rifiniti col trattamento DLC.

Wilson Combat ha aggiornato anche i dispositivi di puntamento: al punto rosso in fibra ottica si abbina ora la tacca di mira WC Battlesight. Di serie il grilletto resta il Sig Sauer XFull, flat; con 155 dollari in aggiunta ai 1.195 di base si può richiedere il Grayguns Competition Trigger System. Scarica, questa pistola striker fired 9×19 misura 210 millimetri; i suoi 825 grammi da vuota salgono a 1.040 una volta che si è inserito uno dei due caricatori da 17 colpi. All’arma è stato dedicato un video sul canale YouTube di Wilson Combat.