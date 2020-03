Un pezzo unico per celebrare la milionesima Sig Sauer P320

La Sig Sauer P320 è stata prodotta in un milione di pezzi: l’azienda americana ha deciso di festeggiare la cifra tonda con un pezzo unico.

In sei anni ha fatto la storia e, ora che ha superato uno scalino memorabile, viene festeggiata a dovere: la Sig Sauer P320 è stata prodotta in un milione di pezzi e Sig Sauer ha deciso di celebrare i sei zeri con un pezzo unico. Ecco quindi un’arma custom incisa con intarsi in oro 14 carati e guancette in granito, simbolo del New Hampshire. Invece che in polimero, il fusto di questa P320 è in metallo lucidato. Caratteristico anche il numero di serie, #58H1000000.

