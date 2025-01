Weatherby introduce la linea Element II

La Weatherby ha introdotto l’Element II, linea di fucili semiautomatici declinata in quattro diversi modelli calibro 12 e 20.

Synthetic, Tungsten, Waterfowler, Upland: sono quattro i modelli in cui si declina l’Element II, la nuova linea di fucili semiautomatici della Weatherby (distribuisce Bignami) che l’ha sviluppata intorno all’Inertia reloading system, aggiungendoci comandi (bottone di rilascio dell’otturatore, sicura, manetta d’armamento) maggiorati, tre strozzatori Crio plus (improved cylinder, modified, full) con chiave annessa, riferimento Lpa in fibra ottica sulla bindella cromata, caricatore da 2+1 colpi.

Disponibili nei calibri 12 e 20, tutti e quattro i fucili si sviluppano lungo una canna di 28” (710 millimetri; length of pull, ossia lunghezza di tiro, pari a 368 millimetri) camerata magnum, ossia 76 millimetri.

La gallery fotografica

1 di 4

Il Synthetic (669 dollari) ha neri sia il calcio in polimero, sia l’azione, sia la canna; nel Tungsten (729 dollari) cambia la finitura delle ultime due componenti, la Cerakote da cui prende il nome. Almeno all’aspetto è invece completamente diverso il modello Waterfowler (799 dollari): la finitura Hydrodipped Realtreee Max-7 su calcio, azione e canna lo indirizza tipicamente verso la caccia agli acquatici; la Weatherby ha scelto invece il noce turco per il calcio dell’Upland (799 dollari), con finitura two-tone sull’azione.

Tutti e quattro i fucili sono lunghi 1.257 millimetri; i tre modelli col calcio in polimero pesano 3.310 grammi in calibro 12 e 3.040 in calibro 20, valore che nell’Upland scende rispettivamente a 3.130 e 2.900 grammi.

