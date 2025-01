Doppia firma Nighthawk-Cooper per la Cooper Classic

La Nighthawk custom e la Cooper rifles of Arkansas hanno sviluppato la Cooper Classic, una pistola 1911 prodotta in appena cento esemplari da collezione.

Ne esistono appena cento, ciascuna delle quali in vendita a 5.099 dollari; dunque è con una pistola da collezione in edizione limitata che la Nighthawk custom e la Cooper rifles of Arkansas hanno deciso di festeggiare il primo biennio di collaborazione (a rigore, la seconda azienda è entrata nell’orbita della prima cambiando nome: per una trentina d’anni s’è chiamata Cooper firearms of Montana): è la Cooper Classic, 1911 calibro .45 acp con finitura bluizzata sulle parti metalliche, guancette in legno di palissandro grado AAA, mira frontale in oro 14 carati e tacca posteriore Gi.

Dal punto di vista strettamente tecnico si tratta di una pistola full size con fusto taglia government, canna di 5” (127 millimetri) con boccola, e caricatore da sette colpi; 219 millimetri la lunghezza, 1.040 grammi il peso. La Nighthawk custom e la Cooper rifles of Arkansas hanno finemente zigrinato sia l’alloggiamento della molla cinetica del cane (25 linee per pollice) sia il front strap (30 linee per pollice).

