Weatherby Meateater, una nuova carabina custom

La Weatherby Meateater è una nuova carabina custom distribuita sul territorio americano in dodici diversi calibri.

Per il momento avrà una distribuzione ridotta, esclusivamente sul territorio americano ed esclusivamente via Scheels e Sportsman’s warehouse, ma la carabina custom che entra nel catalogo Weatherby un’occhiata la merita comunque.

Si chiama Meateater come l’azienda d’outdoor in collaborazione con la quale è sviluppata, è disponibile in dodici calibri e riconoscibilissima per il trattamento Cerakote Patriot Brown spalmato sia sulla canna fluted sia sull’azione Model 307 e per la particolare finitura del calcio.

Dotata d’otturatore a due tenoni (funzionamento bolt-action), grilletto TriggerTech e slitta Peak 44 per l’installazione dell’ottica, la nuova Weatherby Meateater (1.299 dollari, 5+1 colpi, peso circa 3.400 grammi) è customizzabile con accessori aftermarket compatibili con la piattaforma 700.

I calibri disponibili

Canna di 610 millimetri

.243 Winchester

.308 Winchester

6,5 Creedmoor

7 mm Prc

Canna di 660 millimetri

.240 Weatherby magnum

.270 Winchester

.280 Ackley Improved

.30-06 Springfield

6,5 Weatherby Rpm

Canna di 710 millimetri

.257 Weatherby magnum

.300 Winchester magnum

7 mm Remington magnum

Leggi le news, gli approfondimenti legali e i test di armi e di munizioni sul portale web di Armi Magazine.