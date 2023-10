Un calibro in più per la doppietta Weatherby Orion Sxs

La doppietta Weatherby Orion Sxs è ora disponibile anche in calibro .410, con cameratura magnum.

Sono giornate di novità per la Weatherby, che dopo il lancio della carabina custom Meateater ha annunciato che oltre che in 12 e in 20 la doppietta Orion Sxs entra nei cataloghi anche in .410 (cameratura magnum di 76 millimetri, con bascula bluizzata proporzionata al calibro).

Restano le stesse la canna di 710 millimetri, il calcio inglese in noce di grado A finito a olio, il set di cinque strozzatori Yildiz (*, **, ***, ****, skeet) e la length of pull, regolabile tra 349 e 375 millimetri.

Si riduce invece il peso, che dai 3.310 del 12 e i 3.040 del 20 scende a 2.770 grammi. La Weatherby ha fissato a 1.099 dollari il prezzo sul mercato americano.

