Weatherby Vanguard MeatEater Edition, la carabina bolt action a doppia firma

La Weatherby Vanguard MeatEater Edition è la carabina bolt action in sei calibri nata dalla collaborazione tra Weatherby e MeatEater.

Un aspetto inconfondibile, la base nera tinteggiata da accenti grigi e marrone, e due firme: Weatherby e MeatEater si sono infatti messe insieme per dar vita a una carabina bolt action in sei calibri. La Weatherby Vanguard MeatEater Edition è infatti disponibile in 6,5 Creedmoor, .308 Winchester (canna fluted rortomartellata a freddo da 610 millimetri), .300 Weatherby Magnum, .300 Winchester Magnum, 6,5-.300 Weatherby Magnum e 7 mm Remington Magnum (canna da 660 millimetri).

Oltre a impreziosire l’estetica, la finitura Cerakote Tungsteno serve a prevenire la corrosione di tutte le componenti metalliche. Sotto la finitura Cerakote, però nera, è transitato anche l’otturatore la cui manetta è ricavata totalmente dal pieno e dunque non ha bisogno di saldature. La Weatherby Vanguard MeatEater Edition è dotata inoltre di grilletto regolabile a due posizioni, sicura a tre posizioni, recoil pad Vanguard e recoil lug integrale. Utili le aree grippanti sul calcio in polimero, in corrispondenza del palmo della mano forte. A una lunghezza di 1.130 o 1.180 millimetri corrisponde un peso racchiuso tra i 3.175 e i 3.250 grammi. Circa 1.000 dollari il prezzo di lancio di un’arma venduta con caricatore da 3+1, 4+1 o 5+1 colpi a seconda del calibro.

Per la loro nuova carabina bolt action Weatherby e MeatEater promettono una precisione sub-moa. Per averne un’idea può essere divertente seguire il breve video di presentazione in cui, affiancato da Janis Putelis e a Ryan Callaghan, Adam Weatherby descrive l’arma e poi segue il test.

