Wilson Combat 45th Anniversary, la pistola da collezione

La 45th Anniversary è la pistola custom da collezione con cui Wilson Combat celebra i quarantacinque anni d’attività.

Una .45 per il quarantacinquesimo: è infatti realizzata in calibro .45 Acp, scelta classica per una 1911, la pistola da collezione con cui Wilson Combat festeggia i quarantacinque anni d’attività; e una serie di dettagli richiama le scelte tecniche e stilistiche che andavano tra la fine degli anni Settanta e l’inizio del decennio successivo.

La Wilson Combat 45th Anniversary ripropone dunque in forma custom alcuni dettagli classici, dalla sicura posteriore alla tacca di mira tipo Bomar passando per il cane Commander e la sicura al pollice tipo Swenson; la sommità del carrello è impreziosita da una serie di nervature custom; anche il logo è quello originario, seppur con qualche abbellimento moderno. Il lato contemporaneo dell’arma si riconosce nel grilletto scheletrizzato, nella finitura bluizzata deluxe spalmata a mano e nelle guancette in desert ironwood, legno apprezzato per la sua densità.

Per adesso ci si ferma qui: Wilson Combat non ha ancora comunicato né il numero di pezzi prodotti né il prezzo al pubblico.

