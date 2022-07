Denuncia di munizioni a pallettoni: la sentenza della Cassazione

Le munizioni a pallettoni non sono riconducibili a quelle a palla unica; pertanto a loro si applica la disciplina che regola la detenzione delle munizioni spezzate.

Non solo di moderatore di suono: nella sentenza 28593/2022 la prima sezione penale della Cassazione ha modo di trattare anche della denuncia di munizioni a pallettoni, ossia a palle multiple di grande diametro; e, come aveva già avuto modo di chiarire nel 2015, ribadisce che si tratta di munizioni spezzate; la legge infatti opera una distinzione solo tra palla singola e palla multipla, non in base a diametro o quantità dei pallini.

Pertanto finché non si arriva a detenerne mille la denuncia di cartucce a pallettoni per fucili da caccia non è dovuta. L’articolo 26 della legge 110/75 prevede infatti che sia “soggetto all’obbligo di denuncia […] chi, in possesso di armi regolarmente denunciate, detiene munizioni per armi comuni da sparo eccedenti la dotazione di mille cartucce a pallini per fucili da caccia”.

