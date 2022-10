Wilson Combat Acp, una nuova pistola full size

L’Acp è la nuova pistola full size di Wilson Combat: due i calibri disponibili.

Acp, American combat pistol: si chiama così la nuova pistola full size di Wilson Combat che la realizza nei calibri .45 Acp (2.725 dollari) e 9mm (2.825 dollari); il prezzo relativamente contenuto si spiega col numero ridotto di dettagli customizzabili, visto che le materie e le tecniche di produzione sono le medesime dei prodotti di prima fascia.

In acciaio al carbonio forgiato con finitura Armor Tuff come carrello e fusto, la canna match grade con bushing misura 127 millimetri; ne deriva una lunghezza totale di 221 millimetri, cui corrisponde un peso di 1.180 grammi da scarica (circa 1.210 col caricatore pieno, rispettivamente otto e dieci colpi in .45 Acp e 9mm).

Per l’impugnatura G10 Wilson Combat ha scelto il pattern Eagle Claw che a dispetto del nome (si traduce come «artiglio d’aquila») non è abrasivo. L’arma si completa con sicura al pollice e all’impugnatura beavertail e con mira frontale in fibra ottica; ne saranno prodotte anche una variante Commander (canna da 108 millimetri) e una Compact (102 millimetri).

