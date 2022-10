Incidente mortale sul set di Rust, accordo in sede civile

S’interrompe la controversia civile aperta dall’incidente mortale sul set di Rust.

Si chiude con un accordo la controversia civile legata all’incidente mortale sul set di Rust: Matthew Hutchins, il marito della direttrice della fotografia Halyna rimasta uccisa da una delle armi impugnate sulla scena da Alec Baldwin, sarà inserito tra i produttori esecutivi del film e riceverà una percentuale sui profitti; in cambio la famiglia ritirerà la causa contro la produzione. Le riprese del film, che sarà presentato come un tributo alla vittima, riprenderanno a gennaio. Ma l’accordo in sede civile non interrompe l’iter dell’indagine penale.

Leggi le news, gli approfondimenti legali e tutti i test di armi e di munizioni sul portale web di Armi Magazine.