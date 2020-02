Wilson Combat EDC X9S: la pistola subcompatta amplia la linea EDC X9

In alluminio e acciaio, la pistola subcompatta Wilson Combat EDC X9S regge il confronto con le rivali in polimero.

Fusto snello in alluminio 7075-T6, carrello in acciaio inossidabile e canna fluted match grade da 83 millimetri si combinano per dar vita alla Wilson Combat EDC X9S, la pistola subcompatta 9 mm che estende la serie EDC X9. Anche se l’arma è leggera e dalle dimensioni ridotte, l’alta capacità è garantita. Ogni EDC X9S viene infatti venduta con due caricatori bifilari, uno da 10 e uno da 15 colpi. La lunghezza di 171 millimetri e il peso, 720 grammi scarica e 840 carica, sono in linea con le aspettative e reggono il confronto con le rivali in polimero.

Il peso di scatto del grilletto, la cui corsa è regolabile come breve, media o lunga, oscilla tra i 1.590 e i 2.040 grammi. Dotata di sicura al pollice, pulsante di sgancio del caricatore ed estrattori esterni, la Wilson Combat EDC X9S presenta inoltre una mira frontale in fibra ottica rossa o verde sostituibile con una al trizio o metallica. Il prezzo base è pari a 2.695 dollari; il produttore assicura un’accuratezza di 1,5” (38 millimetri) a 23 metri. All’arma sono stati dedicati un video suggestivo e post su Instagram.

