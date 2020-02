Armi Magazine marzo 2020 vi aspetta in edicola dal 20 febbraio con tante novità, sorprese ed esclusive.

A partire dalla protagonista della copertina di Armi Magazine marzo 2020, ovvero la Tanfoglio Force 22L in calibro .22 Lr, nata per rispondere alle esigenze degli appassionati di tiro rapido sportivo: l’abbiamo provata in anteprima assoluta. Tra le altre prove più interessanti, possiamo segnalare: Derya Mk-12 14” cal. 12, Zev Technologies OZ9 cal. 9×21 Imi, Caesar Guerini Tempio Light cal. 28, Beretta M9A1 Compact cal. 9×21 Imi, Astra Defense Stg4 MkIII Thermopylae Pistol cal. .300 Blackout, Franchi Affinity Pro cal. 12 e Remington 700 Pcr cal. .260 Remington.Il super-test del mese è dedicato alle munizioni Aguila Supermaximum: sono davvero le .22 Lr più veloci al mondo? Sono quattro i dossier che vi proponiamo: il primo sulle “tendenze” del mercato americano; il secondo su pregi e difetti delle armi multi-calibro; il terzo su scatto, sicura e attacchi di una carabina; il quarto sulla vendita all’asta di armi antiche, artistiche o rare. Spazio al collezionismo con un meraviglioso fucile monocolpo cal. 8×68 S a blocco cadente basato sulla meccanica Farquharson, realizzato in collaborazione fra la Friedrick Wilhelm Heym e la Sturm, Ruger & Co. Per gli appassionati di ex-ordinanze, l’analisi della munizione 7,92 Kurz (8×33) e il test della pistola d’ordinanza cecoslovacca Vzor 52, realizzata da Cz e camerata 7,62×25 Tokarev. E poi le Fiocchi Super Black 24 e 28 grammi cal. 12, la pressa Talon Advanced Extreme, la rubrica ‘Questione di legge’ e tanto altro ancora. Buona lettura dallo staff di Armi Magazine!