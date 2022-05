Winchester Model 1895, l’edizione 2022 di un’arma classica

È un’arma classica diffusissima: prima della prima guerra mondiale ne furono venduti 300.000 pezzi nella sola Russia zarista; nel catalogo 2022 di Winchester c’è una nuova doppia variante della carabina a leva Model 1895.

È un’arma classica, quella che Theodore Roosevelt portava con sé nei safari in Africa chiamandola «la medicina migliore» e che ogni tanto Winchester ripropone in un’interpretazione aggiornata; nel suo catalogo 2022 si trova una nuova doppia versione della carabina a leva Model 1895, nella variante base e High grade.

Bottonata e finemente levigata come l’azione, la canna misura 610 centimetri (1:10” il passo di rigatura) in tutti i calibri in cui è realizzata (oltre che in .30-06 Springfield e .405 Winchester, la High grade è disponibile anche in .30-40 Krag); il calcio in noce (grado 3-4 invece di 1 nella High grade) è finemente zigrinato, del tipo Schnabel l’astina. Il caricatore ospita quattro colpi; 1.067 millimetri la lunghezza totale dell’arma, 336 millimetri la lenght of pull, 3.630 grammi il peso.

La Winchester Model 1895 costa 1.370 dollari, 400 in meno della High grade che oltre che per le caratteristiche già descritte si distingue anche per l’oro sulla mira anteriore Marble Arms.

Leggi le news, gli approfondimenti legali e tutti i test di armi e di munizioni sul portale web di Armi Magazine.