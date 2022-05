Mixed team di carabina, oro per l’Italia a Granada

Grand Prix di Granada: Sofia Ceccarello e Michele Bernardi conquistano la medaglia d’oro nel mixed team di carabina.

Sconfitta 16-14 la Norvegia nella finale del Grand Prix di Granada: Sofia Ceccarello e Michele Bernardi conquistano l’oro nel mixed team di carabina 10 metri. E non è l’unica medaglia vinta dall’Italia: nel bronze medal match infatti Barbara Gambaro e Simon Weithaler hanno battuto 17-13 la seconda coppia norvegese.

Era invece andata peggio nelle gare individuali: quarto Simon Weithaler e sesto Michele Bernardi nella carabina 10 metri maschile (oro per l’israeliano Sergey Richter); dodicesima Sofia Ceccarello, ventisettesima Martina Ziviani e trentacinquesima Giulia Mainetti nella carabina 10 metri femminile (oro per la norvegese Jeanette Hegg Duestad); quattordicesima Sara Manca, sedicesima Brunella Aria e ventiseiesima Greta Reccia nella pistola 10 metri femminile (oro per la coreana Bomi Kim). Alla gara maschile di pistola 10 metri vinta dall’azero Luven non hanno preso parte tiratori italiani.

Leggi le news, gli approfondimenti legali e tutti i test di armi e di munizioni sul portale web di Armi Magazine.