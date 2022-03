Winchester Sx4 Tactical Fde, il fucile sportivo in edizione limitata

Semiautomatico calibro 12, l’Sx4 Tactical Fde è il nuovo fucile sportivo di Winchester in edizione limitata.

Mire tattiche Lpa, canna back bored da 47 centimetri, finitura flat dark earth sostanzialmente ovunque: si presenta così l’Sx4 Tactical Fde, il fucile sportivo che Winchester produrrà in edizione limitata. Oltre che sulla canna e sulla bascula in alluminio, per rendere il suo aspetto il più gradevole possibile la finitura è stata spalmata anche sul calcio a pistola in materiale composito.

Della dotazione fanno parte slitta Picatinny, strozzatori Invector Plus ¾, ½ e ¼ e caricatore removibile (4+1 colpi) o fisso (2+1). Ovviamente 12 il calibro; Winchester non ha ancora ufficializzato il prezzo al pubblico.

Scopri le notizie di armi e tutti i test di armi e di munizioni sul portale web di Armi Magazine.