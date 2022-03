Gare di tiro: comincia il campionato del Safari Club International – Italian Chapter

In partenza il 2 aprile, il campionato del Safari Club International – Italian Chapter si articola in otto gare di tiro e sei specialità.

Si articolerà in otto diverse gare di tiro relative a sei specialità (canna liscia, tiro hunter, tiro a lunga distanza, grosso calibro, express grosso calibro, cinghiale corrente): il 2 aprile a Casalecchio di Reno (Bo) comincia il campionato del Safari Club International – Italian Chapter.

Il torneo consente di testare le armi in condizioni difficilmente replicabili in poligono (tiro da sbracciati; su sagome mobili; dal bastone oppure dallo stick; con appoggio improvvisato). Per inserirsi nella graduatoria nazionale è sufficiente aver sparato almeno una volta in ognuna delle sei categorie; l’ultima prova è in programma l’8 luglio a Firenzuola (Fi) che ospiterà il 34° Trofeo Safari Club International – Italian Chapter

Al vincitore di ogni gara sarà assegnato un punteggio pari al numero dei partecipanti, non però superiore a venti; è un modo per accentuare l’equità delle classifiche premiando comunque chi spara meglio.

La partecipazione non è strettamente riservata ai soci del Safari Club International – Italian Chapter: può concorrere anche chi non è iscritto, che potrà così conoscere l’ambiente e valutare una futura adesione. Per ulteriori informazioni è possibile spedire una e-mail ad Augusto Bonato.

