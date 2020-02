Zev O.Z-9 Combat, la pistola per l’utilizzo professionale

Sviluppata sulla base della Zev O.Z-9, la Zev O.Z-9 Combat è la nuova pistola per l’utilizzo professionale di casa Zev Technologies.

Hanno preso la versione standard, che in 9×21 è ora disponibile anche in Italia, e l’hanno affinata così da renderla una pistola per l’utilizzo professionale. Nasce così la Zev O.Z-9 Combat, l’arma “ottimizzata per durare a lungo senza alcun compromesso nelle performance”, promette Zev Technologies. La struttura dell’arma tende a minimizzare le vibrazioni e l’energia del rinculo disperdendola lungo l’impugnatura in polimero, della cui taglia, colorazione e zigrinatura l’azienda promette peraltro variazioni per l’aftermarket. Customizzabile è anche il grilletto, grazie al particolare scheletro dell’alloggio; il peso di sgancio è fissato a 2.040 grammi.

Zev Technologies assicura di aver molto lavorato sul bilanciamento dell’arma, lunga 204 millimetri (795 grammi il peso). Pistola semiautomatica calibro 9 mm a percussore lanciato, la Zev O.Z-9 Combat sfrutta fusto in acciaio e canna Pro rivestita DLC ed è compatibile con i caricatori Glock. 1.368 dollari il prezzo di lancio sul mercato americano.

