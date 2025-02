20th Anniversary: una pistola da collezione per la Nighthawk Custom

La Nighthawk Custom celebra i vent’anni d’attività con la 20th Anniversary, pistola semiautomatica da collezione.

La considera non solo una pistola da collezione con cui celebrare la cifra tonda (in realtà i vent’anni d’attività li ha completati nel 2024: l’inizio della produzione risale infatti al 2004), ma «la testimonianza del viaggio, e l’incarnazione dell’eredità»; e dunque è più che probabile che non resteranno disponibili a lungo i venti pezzi in cui la Nighthawk Custom ha declinato la 20th Anniversary, pistola da collezione stile 1911, pertanto calibro .45 acp (prezzo su richiesta).

Per la prima volta nella storia dell’azienda la minigonna è integrata nel fusto, «un nuovo caposaldo per design e performance»; nel complesso risaltano il ponticello squadrato accentuato, i tagli di presa profondi su entrambi i lati, i comandi blu nitrurati e le guancette in avorio di mammut. Dopo la lavorazione a macchina, gli artigiani della Nighthawk Custom hanno levigato e smussato a mano ogni componente.

Leggi le news, gli approfondimenti legali e i test di armi e di munizioni sul portale web di Armi Magazine; e scopri la ventunesima edizione (2025) dell’Annuario Armi, disponibile in edicola e nello shop online di Editoriale C&C.