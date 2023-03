Trentenne ottiene dal Tar il porto d’armi prima rifiutato per mafia

A Canicattì il Tar ha accolto il ricorso di un 30enne cui era stato negata la licenza di porto d’armi per tiro a volo perché nonno e padre erano stati coinvolti nell’inchiesta “Alta mafia”.

Un trentenne di Canicattì aveva presentato la richiesta per ottenere la licenza di porto di fucile per tiro a volo (uso sportivo), ma la Questura di Caltanissetta gli aveva negato il documento perché padre e nonno, oggi entrambi deceduti, erano stati coinvolti nell’inchiesta “Alta mafia” e condannati in primo grado per l’accusa di associazione mafiosa (il padre in appello è stato poi assolto). Motivazione: “persona controindicata”.

Nessuna influenza

Il trentenne ha presentato ricorso al Tar. I difensori – gli avvocati Paolo Ingrao e Luigi Fazio Gelata – hanno giustificato il ricorso scrivendo: “Uno è stato assolto in appello dall’accusa di associazione mafiosa e l’altro è morto da nove anni non potendo esercitare alcuna influenza su di lui”.

Infatti, nel frattempo, era stata emessa la sentenza di assoluzione nei confronti del padre; quanto al nonno, morto da oltre dieci anni, non aveva mai convissuto con il nipote: dunque, non poteva in alcun modo avere influito negativamente su di lui.

Il Tar ha accolto la richiesta dei difensori di ottenere il porto d’armi così: “La mera sussistenza di un rapporto di parentela o d’affinità con un soggetto pregiudicato ma non convivente non è, di per sé e in assenza di ulteriori elementi, indice di una capacità di abuso delle armi“.

