La carabina Daniel Defense M81 V1 esaurita in tempi record

Modello custom in edizione limitata, la carabina Daniel Defense M81 V1 è andata esaurita in appena due minuti.

È stata in vendita due minuti appena, poi sotto l’immagine della carabina Daniel Defense M81 V1 è improvvisamente comparsa la dicitura «sold out». Dunque il camo tira più del tan: per esaurire le scorte della M4 A1 RIIA, la carabina lanciata a febbraio, erano stati necessari ben sei minuti (!).

Evidentemente funziona la strategia commerciale della Daniel Defense che per tutto il 2023 una volta al mese presenterà un nuovo modello prodotto in pochi pezzi, rapidamente preda di collezionisti e appassionati. Peraltro il prezzo della M81 V1 non era neppure particolarmente elevato in confronto ad altri competitor: 2.899 dollari; è verosimile che sia stato un incentivo in più ad acquistare l’arma, riconoscibilissima per la finitura Cerakote M81 Woodland camo spalmata dagli artigiani della Weapon works e per il mirino olografico Vortex Amg Uh 1 Gen II.

Una carabina custom in edizione limitata

La struttura base è quella della Dd M4 V1, con carcassa in alluminio aeronautico 7075-T6 e la canna da 406 millimetri (passo di rigatura 1:7”; filettatura ½x28) in acciaio al vanadio-cromo-molibdeno; la Daniel Defense ci ha aggiunto un grilletto Geissele Ssa e una sicura ambidestra Radian weapons Talon. Restano invariati il calcio a pistola collassabile (la lunghezza complessiva oscilla tra 819 e 911 millimetri), in polimero rinforzato in fibra di vetro, il calibro 5,56×45 mm Nato, la presenza della slitta Picatinny e il peso, 3.040 grammi.

