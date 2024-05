A giugno il seminario d’aggiornamento normativo Conarmi

Chi non risiede in provincia di Brescia avrà modo di seguire su Zoom il seminario d’aggiornamento normativo organizzato dal Conarmi per metà giugno.

È uno degli appuntamenti canonici d’inizio estate: quest’anno si terrà lunedì 17 giugno (9-12.30; 14-17.30) il seminario d’aggiornamento normativo che il Conarmi riserva ai titolari delle licenze di pubblica sicurezza (articoli 31, 47 e 48 del Tulps), ai poligoni, alle armerie e agli operatori delle forze dell’ordine.

L’appuntamento è nella sede della comunità montana di Gardone Val Trompia; ma coloro che non sono residenti in provincia di Brescia potranno partecipare anche collegandosi su Zoom. Il Conarmi, che ha affidato la docenza ad Adele Morelli, ha fissato a 200 euro la quota di partecipazione per ogni iscritto.

La bozza del programma

Armi comuni (articolo 31 Tulps)

Registro informatico;

licenze e documenti antincendio;

comodato;

a chi va aperta la porta dell’armeria? Che cosa chiedere a chi entra?

Armi da guerra (articolo 28 Tulps)

Iscrizione al Serni con più licenze;

le trattative;

prospettive di riforma della legge 185/90.

Materiali esplodenti (articolo 47 Tulps)

Ritiro munizioni;

adempimenti da compiere;

ammanco di materiale

munizioni in esubero.

