Campionato europeo di trap e skeet, in palio le ultime carte olimpice

Da oggi, 16 maggio, fino al 26 maggio presso le pedane del Trap Concaverde di Lonato del Garda (Bs) si svolgerà il Campionato europeo di trap e skeet.

Si apre ufficialmente il Campionato europeo di trap e skeet, ultimo evento di qualificazione per i Giochi di Parigi 2024. In totale sono quattro le carte olimpiche in palio, due per la fossa olimpica e due per lo skeet. L’Italia, già qualificata al gran completo per la Fossa Olimpica, avrà nel mirino la carta nello Skeet maschile, unico pass olimpico mancante. I primi a calcare le pedane saranno gli specialisti di Fossa Olimpica. Oggi, 16 maggio, alle 13,30 – con la presenza di Luciano Rossi, presidente Fitav e della Issf, e di Alexander Ratner, presidente della Confederazione europea degli sport di Tiro – si svlogerà la cerimonia d’apertura.

La squadra azzurra di Trap

Senior maschile : Mauro De Filippis (Fiamme Oro) di Taranto; Massimo Fabbrizi (Carabinieri) di Monteprandone (Ap); Giovanni Pellielo (Fiamme Azzurre) di Vercelli.

: Mauro De Filippis (Fiamme Oro) di Taranto; Massimo Fabbrizi (Carabinieri) di Monteprandone (Ap); Giovanni Pellielo (Fiamme Azzurre) di Vercelli. Rpo : Giammarco Barletta (Fiamme Gialle) di Contursi Terme (Sa); Lorenzo Ferrari (Fiamme Oro) di Provaglio d’Iseo (Bs).

: Giammarco Barletta (Fiamme Gialle) di Contursi Terme (Sa); Lorenzo Ferrari (Fiamme Oro) di Provaglio d’Iseo (Bs). Senior femminile : Maria Lucia Palmitessa (Fiamme Oro) di Monopoli (Ba); Jessica Rossi (Fiamme Oro) di Crevalcore (Bo); Silvana Maria Stanco (Fiamme Gialle) di Winterthurt (Svi).

: Maria Lucia Palmitessa (Fiamme Oro) di Monopoli (Ba); Jessica Rossi (Fiamme Oro) di Crevalcore (Bo); Silvana Maria Stanco (Fiamme Gialle) di Winterthurt (Svi). Rpo : Gaia Ragazzini (Carabinieri) di Lavezzola (Ra); Martina Grioni (Carabinieri) di Garlasco (Pv).

: Gaia Ragazzini (Carabinieri) di Lavezzola (Ra); Martina Grioni (Carabinieri) di Garlasco (Pv). Direttore tecnico : Marco Conti.

: Marco Conti. Fisioterapista : Aldo Humberto Bionda.

: Aldo Humberto Bionda. Junior maschile : Matteo D’Ambrosi (Fiamme Azzurre) di Sarno (Sa); Elia Di Famiano (Marina Militare) di Narni (Tr); Luca Gerri (Fiamme Oro) di Erbusco (Bs); Riccardo Mirabile (Fiamme Oro) di Rufina (Fi).

: Matteo D’Ambrosi (Fiamme Azzurre) di Sarno (Sa); Elia Di Famiano (Marina Militare) di Narni (Tr); Luca Gerri (Fiamme Oro) di Erbusco (Bs); Riccardo Mirabile (Fiamme Oro) di Rufina (Fi). Junior femminile : Valentina Dolci di Martinengo (Bg); Giorgia Lenticchia (Fiamme Oro) di Terni; Elena Navelli (Fiamme Oro) di Chieti; Marika Patera (Marina Militare) di Cento (Fe).

: Valentina Dolci di Martinengo (Bg); Giorgia Lenticchia (Fiamme Oro) di Terni; Elena Navelli (Fiamme Oro) di Chieti; Marika Patera (Marina Militare) di Cento (Fe). Direttore tecnico : Daniele Di Spigno.

: Daniele Di Spigno. Preparatore atletico: Carlo Alberto Zandomeneghi.

La squadra azzurra di skeet

Senior maschile : Tammaro Cassandro (Carabinieri) di Capua (Ce); Gabriele Rossetti (Fiamme Oro) di Ponte Buggianese (Pt); Luigi Agostino Lodde (Esercito) di Ozieri (Ss).

: Tammaro Cassandro (Carabinieri) di Capua (Ce); Gabriele Rossetti (Fiamme Oro) di Ponte Buggianese (Pt); Luigi Agostino Lodde (Esercito) di Ozieri (Ss). Senior femminile : Diana Bacosi (Esercito) di Cetona (Si); Martina Bartolomei (Aeronautica Militare) di Laterina (Aa); Simona Scocchetti (Esercito) di Tarquinia (Vt).

: Diana Bacosi (Esercito) di Cetona (Si); Martina Bartolomei (Aeronautica Militare) di Laterina (Aa); Simona Scocchetti (Esercito) di Tarquinia (Vt). Direttore tecnico : Andrea Benelli.

: Andrea Benelli. Preparatore atletico : Fabio Partigiani.

: Fabio Partigiani. Fisioterapista : Aldo Humberto Bionda

: Aldo Humberto Bionda Junior maschile : Matteo Bragalli (Fiamme Oro) di Pistoia; Marco Coco (Fiamme Oro) di Roma; Antonio La Volpe (Fiamme Oro) di Montegiordano (Cs); Riccardo Mignozzetti (Marina Militare) di Trevi (Pg).

: Matteo Bragalli (Fiamme Oro) di Pistoia; Marco Coco (Fiamme Oro) di Roma; Antonio La Volpe (Fiamme Oro) di Montegiordano (Cs); Riccardo Mignozzetti (Marina Militare) di Trevi (Pg). Junior femminile : Dalia Buselli di Montecatini Val di Cecina (Pi); Arianna Nember (Marina Militare) di Lumezzane (Bs); Viola Picciolli (Carabinieri) di Pistoia; Eleonora Ruta (Fiamme Oro) di Cisterna di Latina.

: Dalia Buselli di Montecatini Val di Cecina (Pi); Arianna Nember (Marina Militare) di Lumezzane (Bs); Viola Picciolli (Carabinieri) di Pistoia; Eleonora Ruta (Fiamme Oro) di Cisterna di Latina. Direttore tecnico : Sandro Bellini.

: Sandro Bellini. Preparatore atletico: Carlo Alberto Zandomeneghi

Il programma delle gare

Venerdì 17 maggio

Trap maschile e femminile senior e junior (75 piattelli)

Sabato 18 maggio

Trap maschile e femminile senior e junior (50 piattelli)

Finali trap maschile e femminile senior e junior (ore 14.30-18)

Premiazioni (ore 18.30)

Domenica 19 maggio

Qualificazioni mixed team trap

Finali mixed team Trap (ore 15-18)

Premiazioni (ore 18.30)

Lunedì 20 maggio

Qualificazioni trio Trap

Premiazioni (ore 18.30)

Martedì 21 maggio

Allenamenti ufficiali di skeet

Mercoledì 22 maggio

Skeet maschile e femminile senior e junior (50 piattelli)

Giovedì 23 maggio

Skeet maschile e femminile senior e junior (50 piattelli)

Venerdì 24 maggio

Skeet maschile e femminile senior e junior (25 piattelli)

Finali trap maschile e femminile senior e junior (ore 14.30-18)

Premiazioni (ore 18.30)

Sabato 25 maggio

Qualificazioni mixed team skeet

Finali mixed team trap (ore 15-18)

Premiazioni (ore 18.30)

Domenica 26 maggio

Qualificazioni trio skeet

Premiazioni (ore 18.30)

Questo il link per abbonarsi o regalare un abbonamento alla versione cartacea o digitale di Armi Magazine.