Smith & Wesson Performance Center Model 327 Wr, il revolver di Jerry Miculek in 1.880 pezzi

La Smith & Wesson ha sviluppato con Jerry Miculek il Performance Center Model 327 Wr, revolver 9×19 mm in doppia azione prodotto in appena 1.880 pezzi.

Nell’ottobre 2023 usando il prototipo Jerry Miculek, tiratore professionista, impiegò appena 1,88 secondi per colpire sei placche alla distanza di sette iarde (e, altro record, per fare lo stesso con una pistola semiautomatica sforò i due secondi di un solo centesimo): la Smith & Wesson ha preso il numero sul serio e ha deciso di produrre in appena 1.880 pezzi il revolver Performance Center Model 327 Wr, ossia World record, in azione doppia.

Oltre alla firma di Miculek che ha partecipato alle operazioni di sviluppo, lo caratterizzano soprattutto i materiali: non tanto il laminato delle guancette, comunque custom, quanto il titanio del tamburo da otto colpi calibro 9×19 mm e lo scandio del fusto tipo N-frame.

Le dimensioni sono quelle di un revolver full size: lunga 127 millimetri (niente filettatura), la canna ported in acciaio inossidabile fa raggiungere i 267 millimetri alla lunghezza complessiva; poco meno di 1.000 grammi il peso.

Oltre che di mira frontale in ottone e tacca posteriore regolabile, ognuno dei 1.880 revolver (3.499 dollari il prezzo sul mercato internazionale; da noi la distribuzione del marchio Smith & Wesson è in carico alla Prima Armi) è corredato di un red dot compatto Vortex Compdot di 8 Moa (l’attivazione automatica, con sensore di movimento, porta a 25.000 ore l’autonomia della batteria Cr2032).

