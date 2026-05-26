A luglio il corso online Conarmi per aziende titolari di licenze armi da guerra

Per le aziende titolari di licenze di armi da guerra Conarmi organizza un corso online sugli adempienti previsti dalla legge 185/90.

Sono cinque (organigramma interno, registro trasferimenti intracomunitari, compilazione moduli, comunicazioni, adempimenti correlati alla pubblica sicurezza) i temi sui quali si sviluppa il corso che Conarmi organizza per le aziende titolari di licenze armi da guerra: il prossimo appuntamento – online, su zoom – è in programma lunedì 6 e 13 luglio, dalle 10 alle 12.30, per un totale di cinque ore complessive.

Conarmi ha affidato le lezioni ad Adele Morelli, che farà riferimento alla legge 185/90; le iscrizioni (450 euro il costo) chiudono il 30 giugno.

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