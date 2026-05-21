Repubblica: a rischio l’assemblea elettiva dell’Uits

Fulvio Bianchi di Repubblica dà conto del ricorso della procura federale dell’Uits, che ha chiesto al Collegio di garanzia del Coni la sospensione cautelare dell’assemblea elettiva.

A poche ore dalla convocazione, fissata per sabato e domenica – si vota da remoto – dopo l’ennesimo commissariamento e più di un anno di ritardo, l’assemblea elettiva dell’Uits rischia di saltare di nuovo: lo rivela Fulvio Bianchi nella rubrica SpyCalcio che cura per Repubblica.

La procura dell’Uits, si legge, s’è rivolta al Collegio di garanzia del Coni contestando il provvedimento con cui la Corte d’appello federale ha riammesso alcuni candidati esclusi in precedenza, tra i quali Valentina Turisini ed Elena Anna Sportelli, che insieme all’ex commissario Igino Rugiero puntano al vertice.

Il ricorso, scrive Bianchi, si accompagna a una richiesta di sospensione cautelare, che se accolta «potrebbe far slittare le elezioni a data da destinarsi»; Valentina Turisini, che «[per] questa decisione improvvisa è rimasta malissimo», è «pronta a dare battaglia, e si è subito rivolta ai propri legali per costituirsi in giudizio davanti al Collegio».

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