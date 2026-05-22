L’assemblea elettorale dell’Uits rinviata a luglio

Attesa da più di un anno, l’assemblea elettorale dell’Uits si terrà l’ultimo fine settimana di luglio.

Già ieri sera – la formulazione della lettera forniva più di un segnale – si stava consolidando la sensazione che l’esito sarebbe stato questo: il commissario straordinario Walter De Giusti ha deciso di rinviare – di nuovo – l’assemblea elettorale dell’Uits, che si sarebbe dovuta tenere questo fine settimana e che invece slitta al 25 e al 26 luglio, le prime date utili trascorsi sessanta giorni.

In questo periodo si riapriranno i termini per la presentazione delle candidature a sindaco revisore supplente, posizione che altrimenti sarebbe rimasta vacante sin dall’inizio della consiliatura: De Giusti ha ritenuto inopportuno indire una seconda tornata – 39.000 euro la stima della spesa necessaria – per una sola carica.

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