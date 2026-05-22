Gemini festeggia vent’anni

Gemini celebra i vent’anni d’attività, nei quali i suoi strozzatori sono spesso saliti sul podio dei Giochi olimpici.
Nei vent’anni che ormai ci separano dal 2026, l’anno della fondazione, i suoi strozzatori hanno contribuito a far vincere ben quattordici medaglie olimpiche: si capisce la soddisfazione di Gemini, il cui catalogo si è ampliato fino a comprendere più di 2.500 articoli, compatibili con la maggior parte delle armi sportive, anche prodotte in tempi lontani.
Negli ultimi anni Gemini ha sperimentato diversi materiali, in particolare l’acciaio inossidabile e una speciale lega aeronautica a base di titanio, e trattamenti, a partire dal Dlc come layer tecnico.
Le medaglie olimpiche di Gemini
Londra 2012
- Giovanni Cernogoraz (oro, trap)
Rio de Janeiro 2016
- Diana Bacosi (oro, skeet)
- Gabriele Rossetti (oro, skeet)
- Chiara Cainero (argento, skeet)
- Marco innocenti (argento, double trap)
Tokyo 2020
- Jiri Liptak (oro, trap)
- Alberto Fernandez (oro, mixed team)
- Diana Bacosi (argento, skeet)
- David Kostelecky (argento, trap)
- Matthew Coward-Holley (bronzo, trap)
Parigi 2024
- Francisca Crovetto (oro, skeet)
- Bacosi- Rossetti (oro, skeet mixed team)
- Meng Yuan Lee (bronzo, skeet)
- Jean Pierre Brol (bronzo, trap)
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