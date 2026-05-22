Gemini festeggia vent’anni

Gemini celebra i vent’anni d’attività, nei quali i suoi strozzatori sono spesso saliti sul podio dei Giochi olimpici.

Nei vent’anni che ormai ci separano dal 2026, l’anno della fondazione, i suoi strozzatori hanno contribuito a far vincere ben quattordici medaglie olimpiche: si capisce la soddisfazione di Gemini, il cui catalogo si è ampliato fino a comprendere più di 2.500 articoli, compatibili con la maggior parte delle armi sportive, anche prodotte in tempi lontani.

Negli ultimi anni Gemini ha sperimentato diversi materiali, in particolare l’acciaio inossidabile e una speciale lega aeronautica a base di titanio, e trattamenti, a partire dal Dlc come layer tecnico.

Le medaglie olimpiche di Gemini

Londra 2012

Giovanni Cernogoraz (oro, trap)

Rio de Janeiro 2016

Diana Bacosi (oro, skeet)

Gabriele Rossetti (oro, skeet)

Chiara Cainero (argento, skeet)

Marco innocenti (argento, double trap)

Tokyo 2020

Jiri Liptak (oro, trap)

Alberto Fernandez (oro, mixed team)

Diana Bacosi (argento, skeet)

David Kostelecky (argento, trap)

Matthew Coward-Holley (bronzo, trap)

Parigi 2024

Francisca Crovetto (oro, skeet)

Bacosi- Rossetti (oro, skeet mixed team)

Meng Yuan Lee (bronzo, skeet)

Jean Pierre Brol (bronzo, trap)

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