A luglio Sabatti spalanca la fabbrica e lo showroom

Dal 21 al 26 luglio lo showroom Sabatti apre a tutti gli appassionati; e il sabato sarà possibile visitare anche la fabbrica.

Sarà l’occasione per scoprire le armi pronta consegna e quelle dell’outlet, in offerta (esemplari pari al nuovo mostrati nelle fiere di settore o oggetto di test; modelli fuori catalogo o fine serie di linee preparate per altri mercati): è intrigante l’iniziativa che la Sabatti ha pensato per gli appassionati, invitati a visitare lo showroom nella settimana compresa tra il 21 e il 26 luglio (ore 9-19).

L’ultimo giorno, inoltre, è in programma una visita guidata alla fabbrica: sarà possibile vedere da vicino come nasce un’arma e assistere ai processi di lavorazione di azioni, canne, chassis, scatti e altre componenti.

Per visitare la fabbrica (visite organizzate in gruppi di dieci persone, tre i turni: 10-12; 12-14; 16-18) e lo showroom è necessario prenotarsi telefonando ai numeri 030 5230708 o 329 7852160, oppure inviando una e-mail agli indirizzi showroom@sabatti.it o info@mrr-rifles.com.

Leggi le news, gli approfondimenti legali e i test di armi e di munizioni sul portale web di Armi Magazine.