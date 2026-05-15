Attiva la piattaforma online per l’assemblea elettiva dell’Uits

L’Uits ha attivato la piattaforma online che il 23 e il 24 maggio ospiterà l’assemblea elettiva.

Per accedere alla piattaforma che sabato 23 e domenica 24 ospiterà l’assemblea elettiva dell’Uits – si sa da tempo che si terrà da remoto, non in presenza – sarà necessario servirsi dello Spid o della carta d’identità elettronica (dunque niente carta nazionale dei servizi): lo si apprende dal breve comunicato diffuso nelle scorse ore, che notifica anche l’esistenza di un tutorial specifico.

Per inviare le deleghe (solo interne) all’indirizzo pec segreteriagenerale@pec.uits.it, l’unico canale ammesso, c’è tempo fino alle 24 di martedì 19 maggio; la delega è necessaria se i titolari di carica doppia (presidente atleta o tecnico) vogliono esprimere il secondo voto.

Entro mercoledì 20 i partecipanti senza diritto di voto (candidati, presidenti regionali, ospiti) dovranno comunicare all’Uits il proprio indirizzo e-mail e un numero di cellulare: su questi due canali, distinti, riceveranno le credenziali d’accesso. Dalle 8.30 di sabato 23 maggio saranno operativi i numeri d’assistenza 351 54 69 690 e 389 44 11 643.

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