A Norimberga la 12ª Enforce Tac

Dal 24 al 26 febbraio il centro fieristico di Norimberga ospita la dodicesima edizione di Enforce Tac, la principale fiera europea della sicurezza.

Si terrà in un momento delicatissimo per la Germania, all’indomani delle elezioni federali che avvieranno la ventunesima legislatura: Enforce Tac, la fiera della sicurezza che dal 24 al 26 febbraio Norimberga ospiterà per la dodicesima volta (cinque padiglioni, cinquemila metri quadri, mille espositori), sarà dunque un appuntamento dal significato ancora più intenso.

Lo slogan è sufficiente a far capire qual è la sfida principale del secondo quarto del XXI secolo: è fondamentale lavorare per «rafforzare la sicurezza attraverso la cooperazione» tra forze dell’ordine e forze armate, perché non è più possibile tenere le minacce esterne distinte da quelle interne.

«In un periodo di crescente incertezza geopolitica» segnalano gli organizzatori «Enforce Tac svolge un ruolo fondamentale per dare forma al futuro della sicurezza attraverso la collaborazione e lo scambio di conoscenze».

S’attende la presenza di Joachim Hermann (Csu), ministro dell’Interno della Baviera, del viceammiraglio Carsten Stawitzki, del console generale americano James Miller, e di diplomatici di Lituania, Polonia, Austria e Ungheria, segno della crescente internazionalizzazione della fiera; in questo contesto compariranno per la prima volta Smith & Wesson e Knds, la società che risulta dall’unione tra la tedesca Krauss-Maffei Wegmann e la francese Nexter Defense Systems, e che opera nel settore dei sistemi militari terresti.

Il calendario degli appuntamenti

Lunedì 24 febbraio (ore 12-18) è in programma il German-nordic defence industry dialogue, ossia l’incontro tra rappresentanti dell’industria militare tedesca e nordeuropea, di governi e d’istituti di ricerca, per studiare le strategie utili a rendere più rapide ed efficaci le risposte militari.

Nel corso dell’Ammo symposium (martedì 25 febbraio, ore 9-16), convegno organizzato da Rws, si discuterà di un altro tema critico in Europa, ossia l’approvvigionamento di munizioni: interverranno il tenente generale Ben Hodges, Marco Detratti della Commissione europea, Šarūnas Genys (Invest Lithuania) e Jonas Sohlin (Eurenco Bofors).

L’Accademia di polizia tedesca ha organizzato una conferenza sugli sviluppi tecnologici più recenti per armi da fuoco, munizioni ed equipaggiamento tattico; ci sarà inoltre modo di confrontarsi sulle minacce rappresentate dai droni e sulle misure difensive più efficaci, sull’addestramento moderno dei cani, sugli sviluppi della tecnologia per le munizioni per le armi leggere, sui materiali per i giubbotti antiproiettile, sui vantaggi tattici dei sistemi di intelligence interconnessi, sul ruolo dell’intelligenza artificiale.

Nell’Enforce Tac Village sarà possibile vedere i prodotti in azione, in scenari realistici che coinvolgono personale professionale; lo stand 512 del padiglione 8 è invece destinato all’incontro tra domanda e offerta di lavoro.

Enforce Tac è una fiera commerciale ad accesso limitato, aperta solo a un pubblico ristretto: possono accedere soltanto esponenti delle forze armate e autorità governative con responsabilità di polizia e di difesa. In questo modo si crea un ambiente altamente specializzato, che promuove lo scambio professionale mantenendo elevatissimi gli standard di sicurezza.

