A Pontedera la finale del Campionato nazionale Brac Italia-Libertas

Domenica 20 giugno grande appuntamento a Pontedera per gli appassionati di Tiro a segno con le carabine ad aria compressa: arriveranno allo storico Tiro a segno della città toscana tiratori da tutta Italia che da novembre 2020 hanno preso parte alle sei gare di qualificazione del Campionato nazionale Brac Italia–Libertas.

In periodo di pandemia il campionato ha avuto il riconoscimento dal Coni per poter continuare l’attività, e finalmente si affrontano in una finale a confronto diretto, con tutti i distanziamenti ed accorgimenti del caso.

Sette titoli in palio

Al Poligono di via Montevisi si assegneranno in un’unica giornata di tiro ben 7 titoli nazionali tutti sulla distanza di 25 metri outdoor. Si inizierà con le 5 categorie dette “Depo” che non richiedono porto d’armi dato che presentano un’energia cinetica massima di 7,5 Joule, che verrà controllata con appositi cronografi prima della finale.

Sono la Diopter, Springer, SuperSpringer, Sporter, Unlimited (A e B) e Open.

L’organizzazione sarà affidata a Marco Gonella (Brac Roma) e Davide Bove (Dac Desio) a fare gli onori di casa il presidente del TSN, Alberto Sevieri (19° Titoli italiani di Pistola e un 4° posto alle Olimpiadi di Seul ’88.

Per ulteriori informazioni visita il sito istituzionale del campionato e su quello del Tsn di Pontedera.