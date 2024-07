Fiocchi ospita la nazionale femminile di biathlon

Il 3 luglio 2024 la Fiocchi ha ospitato la squadra nazionale italiana femminile di biathlon. L’evento non è stato solo una celebrazione sportiva, ma anche un tributo al coraggio e alla dedizione delle atlete.

L’incontro ha messo in luce le performance raggiunte durante la stagione 2024 dalle componenti della nazionale di biathlon: Lisa Vittozzi, Sara Scattolo, Beatrice Trabucchi, Hannah Auchentaller, Samuela Comola, Martina Trabucchi, Linda Zingerle, Michela Carrara e Rebecca Passler.

«Ogni gara ha rappresentato un’occasione per superare i limiti» si legge nel comunicato della Fiocchi «e raggiungere nuovi traguardi, evidenziando il loro spirito di squadra e la determinazione a eccellere in ogni competizione. Durante la giornata abbiamo avuto l’opportunità di conoscere meglio le nostre campionesse, condividendo storie e momenti di gloria. Il vicepresidente Fisi (Federazione italiana sport invernali), Pietro Marocco, ha discusso gli obiettivi futuri, preparando il terreno per Milano-Cortina 2026. Un highlight è stato la cooking class con lo chef, della nostra rubrica Wild Cooking, che ha unito sport, caccia e gastronomia. Abbiamo concluso questo mitico evento con un tour dei reparti di produzione e un caloroso saluto finale. Siamo immensamente orgogliosi delle nostre atlete e di ciò che rappresentano: dedizione, eccellenza e spirito di squadra. Alla prossima!”.