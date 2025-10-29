A Revere (Mn) i prossimi Bignami Day

Sabato 8 novembre il Tsn di Revere (Borgo Mantovano, Mn) ospita la prossima edizione dei Bignami Day.

Non quello che sta per arrivare, festivo, ma il sabato successivo, l’8 novembre, il Tsn di Revere (Borgo Mantovano, Mn) ospiterà la prossima edizione dei Bignami Day, l’appuntamento dedicato ai test dei prodotti che fanno parte della scuderia Bignami, uno dei principali distributori di armi, ottiche e marchi outdoor internazionali in Italia.

Oltre agli iscritti al Tsn Revere, alle linee dedicate ai test potranno accedere tutti coloro che esibiranno la licenza di porto d’armi in corso di validità o il tesserino che attesta l’appartenenza alle forze dell’ordine.

Per richiedere informazioni ulteriori è possibile telefonare al numero 0386 46318 o inviare una e-mail all’indirizzo info@tsnrevere.org.

Leggi le news, gli approfondimenti legali e tutti i test di armi e di munizioni sul portale web di Armi Magazine.