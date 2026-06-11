Governo approva decreto su intelligenza artificiale per le forze di polizia

Nella seduta 177 il consiglio dei ministri ha approvato in via preliminare un pacchetto di decreti legislativi sulle applicazioni dell’intelligenza artificiale: uno riguarda l’impiego consentito alle forze di polizia.

Le decisioni resteranno umane, l’informatica metterà a disposizione soltanto «indicazioni, previsioni, contenuti e analisi di supporto»: così il governo chiosa l’approvazione preliminare di uno dei decreti legislativi che, riempiendo di contenuti la legge delega 132/25, dopo il vaglio delle commissioni parlamentari, della Conferenza delle Regioni e delle authority competenti definiranno il perimetro entro il quale le forze di polizia potranno servirsi delle applicazioni dell’intelligenza artificiale.

Saranno possibili solo due utilizzi mirati, «eccezionali e presidiati da garanzie»: si potrà procedere all’identificazione biometrica in tempo reale solo per prevenire minacce gravi alla sicurezza e all’ordine pubblico, oppure per ricercare persone scomparse o vittime di sequestro, tratta e sfruttamento sessuale; in parallelo, la legge consentirà il riconoscimento facciale a posteriori soltanto per identificare l’autore di un reato – anche soltanto tentato – sulla base di elementi oggettivi e verificabili.

Nella nota che chiude il consiglio dei ministri il governo ribadisce che «nessuna decisione negativa potrà basarsi unicamente sul risultato dell’applicazione», e che resteranno vietate sia le banche dati create con la raccolta massiva di dati, sia l’identificazione biometrica indiscriminata.

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