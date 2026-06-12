Beretta insieme a Oakley per cinquecento occhiali da sole da collezione

Nell’anno in cui festeggia il mezzo millennio d’attività Beretta ha collaborato con Oakley per produrre cinquecento occhiali da sole da collezione.

Da un lato le proporzioni avvolgenti delle maschere anni Novanta reinterpretate in una montatura in titanio, dall’altro le superfici fluide ispirate al 486 by Marc Newsom, con transizioni morbide e geometrie scolpite: è sulla base di questi principi che, nell’anno in cui celebra i cinque secoli d’attività, Beretta ha collaborato con Oakley per produrre cinquecento occhiali da sole da collezione, progettati in California e realizzati in Italia; alla protezione dai raggi ultravioletti le lenti Black Prizm in policarbonato associano resistenza agli urti e precisione.

Dettagli celebrativi, come i naselli in titanio, richiamano il cinquecentesimo anniversario di Beretta, accenti blu evocano la finitura Gun blue; in aggiunta, i loghi aziendali incisi a laser sulle aste esterne e il numero progressivo all’interno certificano che si tratta di un prodotto in edizione limitata.

È di pregio anche la custodia, un astuccio in metallo lucido con costruzione a conchiglia, ispirato alle fondine termoformate; all’interno si trova una card metallica col numero di serie univoco.

«Questo prodotto esprime [il modo in cui la storia] può continuare a evolversi attraverso design e innovazione» commenta Francesco Milleri, presidente e ceo di EssilosLuxottica. «Insieme a Oakley, abbiamo voluto creare un oggetto funzionale, distintivo e duraturo, che rifletta i valori condivisi, la maestria artigianale e l’eccellenza tecnica che caratterizzano entrambi i marchi».

«Celebrare i 500 anni di storia di Beretta con questa edizione limitata rappresenta un onore» aggiunge Daniele Piva, vicepresident Business commercial market di Beretta, «e l’inizio di un percorso più ampio, un viaggio in cui Beretta e Oakley continueranno a sviluppare prodotti capaci di spingere sempre oltre i confini nel mondo dello sport».

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