Gunwerks annuncia la bolt-action Goat

La nuova Gunwerks Goat è una carabina bolt-action col calcio pieghevole pensata per la caccia in montagna; due i calibri disponibili, 6,5 prc e 7 mm prc.

Per ora sono disponibili solo cento esemplari, caratterizzati dall’esclusiva finitura Cerakote; esaurita la versione di lancio Gunwerks introdurrà sul mercato, prima americano e poi internazionale (l’armeria Regina il distributore in Italia), un numero massiccio di Goat, bolt-action per la caccia in montagna, scenario nel quale sono cruciali il poco peso (3.030 grammi) e le dimensioni ridotte (978 millimetri la lunghezza complessiva), tenute al minimo dalla possibilità di ripiegare il calcio ClymR, in fibra di carbonio con rinforzi in titanio.

Sono due i calibri disponibili, 6,5 prc e 7 mm prc; in entrambi la canna, in acciaio inossidabile 416R avvolto in fibra di carbonio, misura 18”, ossia 457 millimetri. L’azione è la Gunwerks Glr Ti, corredata di ottica Revic Acura Rs18i 3-18×50 o March 3-24×42; nella versione di lancio tutti i comandi, compreso il grilletto TriggerTech Primary (907 grammi il peso di sgancio), sono azionabili soltanto dai tiratori destrimani.

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