Tiro a volo, l’Issf ripristina gli shoot-off per le qualificazioni

L’Issf reintroduce gli shoot-off per determinare gli atleti qualificati alle finali di tiro a volo in caso di parità.

In caso di parità a cavallo della linea che demarca i posti buoni da quelli che valgono l’eliminazione, la qualificazione alle finali di tiro a volo – sia skeet sia trap – tornerà a decidersi agli shoot-off: lo ha deciso il comitato esecutivo dell’Issf nel corso dell’ultima riunione.

Non c’è bisogno di attendere molto perché la novità – o, meglio, la restaurazione – entri in vigore: si sparerà col nuovo regolamento già a Suhl, che da martedì prossimo a venerdì 26 ospiterà il Mondiale juniores.

L’Issf fa sapere che entro il 1° luglio notificherà la modifica alle federazioni nazionali; la stessa comunicazione conterrà anche altre «piccole variazioni» del regolamento in vigore.

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