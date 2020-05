Aerospazio, sicurezza e difesa: Sedec organizza conferenza online sul futuro dopo la pandemia

Lunedì va in onda una conferenza online sul futuro di aerospazio, sicurezza e difesa.

Lunedì 18 maggio (19 ora di Londra, le 20 in Italia) andrà in scena una conferenza online dedicata al futuro di aerospazio, sicurezza e difesa dopo la pandemia. Si intitola “The future of security, defence, aerospace after pandemic”, lo organizza Sedec e lo modera Cenk Sen, direttore generale di Türksat. Si discuterà delle strategie per il futuro del settore e della creazione di una road map specifica. Interverranno Jean Marc Nasr (Airbus), Tom Ochinero (Space-X), Temel Kotil (Turkish aerospace industries), Camillo Pirozzi (Leonardo), Gurvinder Chohan (Aqst) e Hilal Ünal Türkan (Sedec).

Si potrà seguire la conferenza al link https://youtu.be/0YTkRBD6hv8. Gli organizzatori apriranno un canale Whatsapp (+90 542 556 7955) per le domande ai relatori.

