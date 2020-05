Definito protocollo per la ripresa delle discipline di tiro all’aperto

Anpam, Fitav, Fidasc e Fitds hanno redatto le linee guida per il riavvio delle discipline di tiro all’aperto.

In collaborazione con Assoarmieri e Conarmi, Anpam, Fitav, Fidasc e Fitds hanno messo a punto le linee guida per l’esercizio sicuro delle discipline di tiro all’aperto e la ripresa delle attività. Il protocollo contiene dunque indicazioni per prevenire il contagio da Sars-CoV-2 e gestire al meglio le strutture.

Vi si trovano istruzioni per la formazione del personale e la comunicazione efficace agli utenti, per la riorganizzazione degli spazi e per l’utilizzo dei dpi. Chiaramente le linee guida non pretendono di essere esaustive: servono come base di lavoro, da implementare poi con i disciplinari specifici redatti dalle singole federazioni.

