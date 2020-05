Sicurezza sanitaria nelle fiere: l’iniziativa di Ieg, l’organizzatore di Hit Show

Italian Exhibition Group ha varato un piano che blindi la sicurezza sanitaria nelle fiere.

Si chiama #safebusiness, così, come se fosse un hashtag, ma dietro il nome brillante c’è un protocollo rigorosissimo per la sicurezza sanitaria nelle fiere a marchio Italian Exhibition Group, l’organizzatore di Hit Show. Per facilitare la ripartenza dell’economia italiana per la quale questi appuntamenti sono cruciali, Ieg ha stabilito una serie di indicazioni in linea con le regole sanitarie e i documenti predisposti da Aefi, Federcongressi, Ufi ed Emeca.

Nel protocollo, consultabile per intero sul sito dedicato, si contano indicazioni su ogni frammento della fiera. Si parte da biglietterie solo online, ingressi programmati e orari prolungati per arrivare alla digitalizzazione dei titoli d’accesso e del materiale informativo, alla distribuzione di mascherine e ai controlli con termoscanner. Le navette, a bordo delle quali saranno predisposti disinfettanti per le mani, saranno costantemente sanificate. Per favorire modalità di spostamento diverse, Ieg prevede inoltre convenzioni con le società di noleggio biciclette e monopattini.

Ieg monitorerà costantemente il flusso dei visitatori servendosi di un rilevamento centralizzato e di steward teleguidati; le aree e i filtri dei canali di condizionamento saranno igienizzati a ciclo continuo. È previsto inoltre un rigido protocollo da applicare in presenza di casi sospetti. A breve, su base volontaria, comincerà infine l’analisi sierologica Covid-19 per i dipendenti del gruppo.

Da ogni fatica un’opportunità. Non solo news, Armi Magazine ha allestito anche Digital Show 2020: scopri la nuova fiera virtuale con le ultime novità del momento.