Agli altri leader Erdogan dona una pistola e una scatola di munizioni

Alla fine del vertice Nato di Ankara il presidente turco Erdogan ha donato agli altri leader pistole personalizzate, corredate di munizioni.

Resta solo da scoprire la marca, la cui nazionalità appare scontata: si sta parlando molto delle pistole, personalizzate con l’incisione del nome di ciascun destinatario e corredate di munizioni, che il presidente turco Recep Tayyip Erdogan ha donato agli altri leader della Nato alla fine del vertice di Ankara; il significato simbolico del regalo è evidente.

La notizia l’ha data Keir Starmer, primo ministro britannico in carica ancora per qualche giorno prima che a Downing Street gli subentri Andy Burhnam, già sindaco di Manchester; peraltro Starmer ha detto di aver lasciato l’arma in Turchia, perché introdurla nel Regno Unito sarebbe stato illegale.

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