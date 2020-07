All’asta il revolver di Clint Eastwood in Il texano dagli occhi di ghiaccio

Prop Store batterà all’asta il 1847 Colt Walker diventato il revolver di Clint Eastwood in Il texano dagli occhi di ghiaccio.

È un oggetto di scena per cui alcuni collezionisti sono disposti a rovinarsi: negli 870 lotti che Prop Store batterà all’asta il 26 e il 27 agosto trova spazio il revolver di Clint Eastwood in Il texano dagli occhi di ghiaccio, il 1847 Colt Walker che il fuorilegge (il titolo originale è per l’appunto The outlaw Josey Wales) impiega contro gli unionisti in alcune scene d’azione. La comparazione dei dettagli permette di confermare che si tratta realmente dell’arma usata nel film, opportunamente modificata per esigenze cinematografiche. Si prevede che per aggiudicarsela occorreranno tra i 40.000 e i 60.000 dollari. Si può partecipare all’asta anche online e per telefono.

Un anno fa di questi tempi fu il momento di James Bond. Niente aste: si presero il palco la replica della pistola d’oro di Francisco Scaramanga e il ritorno della Walther PPK.

