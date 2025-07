Al Tsn di Bondeno convegno sulla psicologia dello sport applicata al tiro a segno

Sabato 12 e domenica 13 luglio il Tsn di Bondeno ospita un incontro dedicato alla psicologia dello sport applicata al tiro a segno; Claudio Robazza e Massimiliano Di Liborio i relatori.

Claudio Robazza e Massimiliano Di Liborio sono due figure di riferimento nella psicologia dello sport: sabato 12 e domenica 13 luglio sarà possibile incontrarli nei locali del Tsn di Bondeno (Fe), che ha organizzato una sorta di seminario nel quale sarà possibile apprendere e mettere in pratica gli strumenti e le teorie scientifiche utili a rendere consapevoli dei processi mentali alla base della prestazione sportiva.

Ci si potrà confrontare con approcci innovativi e strategie concrete per migliorare la gestione delle emozioni, la concentrazione e l’efficacia mentale in gara e in allenamento; inoltre sarà ampio lo spazio per il dialogo e per la condivisione d’esperienze tra docenti e partecipanti.

Le lezioni teoriche sono in programma sabato dalle 10 alle 11 e domenica dalle 9 alle 10; ogni giorno seguirà la parte pratica (sabato dalle 11.30 alle 18; domenica dalle 11 alle 15). Chi avesse bisogno d’informazioni ulteriori o volesse iscriversi può inviare una e-mail all’indirizzo tsnbondendoformazione@gmail.com.

I docenti

Professore ordinario di metodi e didattiche delle attività motorie all’Università Gabriele D’Annunzio di Chieti-Pescara, Claudio Robazza è direttore didattico scientifico della Scuola regionale dello sport dell’Abruzzo, docente nazionale della Scuola dello sport e presidente onorario dell’Associazione italiana di psicologia dello sport; è iscritto al registro degli psicologi dello sport dell’International society of sport psychology. Come psicologo dello sport ha lavorato con atleti di alto livello di diverse discipline: golf, tiro con l’arco, motociclismo, pentathlon moderno, rugby, tiro a segno, tennis. Attualmente è lo psicologo delle nazionali italiane di rugby e di tiro a segno paralimpico.

Psicologo psicoterapeuta, past president dell’Associazione italiana di psicologia dello sport, Massimiliano Di Liborio è docente presso il Coni Abruzzo, psicologo delle nazionali di tiro a segno, docente di psicosomatica presso l’Aiot e la FederKombat, preparatore mentale fit di secondo livello. È stato psicologo di diverse federazioni, tra le quali quelle di tennis e di tiro dinamico sportivo.

