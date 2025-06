Nei poligoni Tsn prorogata l’agibilità degli stand a cielo aperto

Il Comando generale del Genio ha prorogato al 31 dicembre l’agibilità degli stand a cielo aperto dei poligoni che, in attesa dei controlli, abbiano già inviato la documentazione.

In attesa dell’ispezione, negli stand di tiro a cielo aperto dei poligoni che abbiano inviato tutta la documentazione per il rinnovo dell’agibilità si potrà sparare fino al 31 dicembre; lo dispone la comunicazione inviata dal Comando generale del Genio (l’ha firmata il generale Giuseppe Bossa) all’Uits.

Nel documento si specifica che la proroga vale se sono rimase inalterate le condizioni d’agibilità, in assenza sia di prescrizioni tecniche, sia di lavorazioni d’ampliamento o ammodernamento che modifichino l’assetto balistico ambientale o la gestione della sicurezza.

Per l’attività istituzionale, indipendentemente dal numero delle linee, si può ammettere un solo tiratore per volta; per l’attività sportiva è necessaria la presenza costante del direttore di tiro, «che deve vigilare e garantire il rigoroso rispetto di tutti i criteri di sicurezza». L’Uits specifica che il mancato rispetto di una sola delle condizioni farà decadere la validità dell’autorizzazione.

Leggi le news, gli approfondimenti legali e i test di armi e di munizioni sul portale web di Armi Magazine.