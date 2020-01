Allenamento per carabina e pistola ad aria compressa: l’iniziativa del Tsn di Milano

Il 22 febbraio il Tiro a segno di Milano ospita una giornata di allenamento per carabina e pistola ad aria compressa.

È l’occasione per scoprire qualche segreto profondo: la giornata d’allenamento per carabina e pistola ad aria compressa organizzata dal Tsn di Milano (22 febbraio, ore 9) vedrà infatti all’opera maestri d’eccezione. All’evento saranno presenti Marco De Nicolò, atleta in preparazione per Tokyo 2020, Roberto Facheris, allenatore di 2° livello, poi l’ex tiratore della nazionale Vigilio Fait e Giancarlo Tosi, allenatore di 3° livello. Dalla sessione di allenamento sarà possibile apprendere specifiche indicazioni tecnico-mentali. Non solo dunque la posizione di tiro, ma anche l’approccio, la ricerca e la verifica dell’allineamento, la corretta esecuzione dello scatto, l’analisi del colpo. Il costo dell’iscrizione è di 50 euro. Per informazioni e iscrizioni scrivere una e-mail a tsn.sportiva@tsnmilano.it o telefonare al numero 02 33002418.

