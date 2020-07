American Tactical Fxh-45, la pistola 1911 cambia aspetto

La pistola 1911 American Tactical Fxh-45 è ora disponibile anche nel modello flat dark earth, che contrasta col nero di carrello e guancette.

La chiamano ibrida perché il fusto in polimero è rinforzato da due inserti in alluminio che ne aumentano stabilità e durevolezza, ma in fin dei conti è una classica pistola 1911. E ora si arricchisce di una nuova variante: la Fxh-45 di American Tactical sarà disponibile anche in flat dark earth. La nuova colorazione del fusto contrasta col nero del carrello in acciaio inossidabile 416, finitura in nitruro, e delle guancette in polimero. Sulla parte anteriore dell’impugnatura American Tactical conserva il disegno ergonomico per le dita.

Pistola semiautomatica ad azione singola versione Commander .45 ACP, l’American Tactical Fxh-45 è dotata di canna da 108 millimetri per una lunghezza totale di 221 millimetri. Da scarica, sulla bilancia spunta 765 grammi. American Tactical ha inoltre deciso di mantenere regolabile la precorsa del grilletto in lega, scheletrizzato. Alimentata da un caricatore da 8+1 colpi, l’arma è compatibile con le mire Glock e la maggior parte dei componenti, guancette comprese, delle 1911 tradizionali. Circa 599 dollari il prezzo sul mercato americano.

