Ancora niente medaglie per l’Italia nella tappa tedesca di Coppa del mondo Issf di tiro a segno

Di
ArmiMagazine.it
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Ancora niente medaglie per l’Italia nella tappa tedesca di Coppa del mondo Issf di tiro a segno - municipio di Monaco con bandiera della Baviera
© FooTToo / shutterstock

Nelle prime quattro gare della tappa tedesca di Coppa del mondo Issf di tiro a segno l’Italia non è riuscita a salire sul podio.

Dopo quattro gare delle dieci in programma, l’Italia è ancora alla ricerca della prima medaglia delle trenta messe in palio dalla tappa tedesca di Coppa del mondo Issf di tiro a segno, in corso a Monaco di Baviera fino alla fine del mese: al podio s’è solo avvicinato Paolo Monna, quinto nella pistola dieci metri.

Per ora nessuna nazione è scappata in testa al medagliere: delle quattro che hanno vinto una medaglia d’oro, solo la Corea del Sud ci ha associato un argento.

I campioni

Carabina 10 metri

  • Uomini: Zhang Changhong (Chn, 253,7)

Carabina 50 metri tre posizioni

  • Donne: Jeanette Hegg Duestad (Nor, 358,4)

Pistola 10 metri

  • Uomini: Hong Suhyeon (Kor, 241,4)

Pistola 25 metri

  • Donne: Esha Singh (Ind, 43)

Il medagliere provvisorio

  1. Corea del Sud: 2 (1 oro, 1 argento)
  2. Cina: 1 (1 oro)
  3. India: 1 (1 oro)
  4. Norvegia: 1 (1 oro)
  5. Germania: 2 (1 argento, 1 bronzo)
  6. Gran Bretagna: 1 (1 argento)
  7. Svizzera: 1 (1 argento)
  8. Bulgaria: 1 (1 bronzo)
  9. Svezia: 1 (1 bronzo)
  10. Taiwan: 1 (1 bronzo)

Le prossime finali

Giovedì 28 maggio

  • 14.30 Carabina 10 metri donne

Venerdì 29 maggio

  • 13.00 Carabina 50 metri tre posizioni uomini
  • 15.00 Pistola 10 metri donne
  • 17.15 Pistola sportiva 25 metri uomini

Sabato 30 maggio

  • 13.30 Carabina 10 metri mixed team
  • 16.10 Pistola 10 metri mixed team

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