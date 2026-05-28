Ancora niente medaglie per l’Italia nella tappa tedesca di Coppa del mondo Issf di tiro a segno

Nelle prime quattro gare della tappa tedesca di Coppa del mondo Issf di tiro a segno l’Italia non è riuscita a salire sul podio.
Dopo quattro gare delle dieci in programma, l’Italia è ancora alla ricerca della prima medaglia delle trenta messe in palio dalla tappa tedesca di Coppa del mondo Issf di tiro a segno, in corso a Monaco di Baviera fino alla fine del mese: al podio s’è solo avvicinato Paolo Monna, quinto nella pistola dieci metri.
Per ora nessuna nazione è scappata in testa al medagliere: delle quattro che hanno vinto una medaglia d’oro, solo la Corea del Sud ci ha associato un argento.
I campioni
Carabina 10 metri
- Uomini: Zhang Changhong (Chn, 253,7)
Carabina 50 metri tre posizioni
- Donne: Jeanette Hegg Duestad (Nor, 358,4)
Pistola 10 metri
- Uomini: Hong Suhyeon (Kor, 241,4)
Pistola 25 metri
- Donne: Esha Singh (Ind, 43)
Il medagliere provvisorio
- Corea del Sud: 2 (1 oro, 1 argento)
- Cina: 1 (1 oro)
- India: 1 (1 oro)
- Norvegia: 1 (1 oro)
- Germania: 2 (1 argento, 1 bronzo)
- Gran Bretagna: 1 (1 argento)
- Svizzera: 1 (1 argento)
- Bulgaria: 1 (1 bronzo)
- Svezia: 1 (1 bronzo)
- Taiwan: 1 (1 bronzo)
Le prossime finali
Giovedì 28 maggio
- 14.30 Carabina 10 metri donne
Venerdì 29 maggio
- 13.00 Carabina 50 metri tre posizioni uomini
- 15.00 Pistola 10 metri donne
- 17.15 Pistola sportiva 25 metri uomini
Sabato 30 maggio
- 13.30 Carabina 10 metri mixed team
- 16.10 Pistola 10 metri mixed team
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