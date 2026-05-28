Ancora niente medaglie per l’Italia nella tappa tedesca di Coppa del mondo Issf di tiro a segno

Nelle prime quattro gare della tappa tedesca di Coppa del mondo Issf di tiro a segno l’Italia non è riuscita a salire sul podio.

Dopo quattro gare delle dieci in programma, l’Italia è ancora alla ricerca della prima medaglia delle trenta messe in palio dalla tappa tedesca di Coppa del mondo Issf di tiro a segno, in corso a Monaco di Baviera fino alla fine del mese: al podio s’è solo avvicinato Paolo Monna, quinto nella pistola dieci metri.

Per ora nessuna nazione è scappata in testa al medagliere: delle quattro che hanno vinto una medaglia d’oro, solo la Corea del Sud ci ha associato un argento.

I campioni

Carabina 10 metri

Uomini: Zhang Changhong (Chn, 253,7)

Carabina 50 metri tre posizioni

Donne: Jeanette Hegg Duestad (Nor, 358,4)

Pistola 10 metri

Uomini: Hong Suhyeon (Kor, 241,4)

Pistola 25 metri

Donne: Esha Singh (Ind, 43)

Il medagliere provvisorio

Corea del Sud: 2 (1 oro, 1 argento) Cina: 1 (1 oro) India: 1 (1 oro) Norvegia: 1 (1 oro) Germania: 2 (1 argento, 1 bronzo) Gran Bretagna: 1 (1 argento) Svizzera: 1 (1 argento) Bulgaria: 1 (1 bronzo) Svezia: 1 (1 bronzo) Taiwan: 1 (1 bronzo)

Le prossime finali

Giovedì 28 maggio

14.30 Carabina 10 metri donne

Venerdì 29 maggio

13.00 Carabina 50 metri tre posizioni uomini

Carabina 50 metri tre posizioni uomini 15.00 Pistola 10 metri donne

Pistola 10 metri donne 17.15 Pistola sportiva 25 metri uomini

Sabato 30 maggio

13.30 Carabina 10 metri mixed team

Carabina 10 metri mixed team 16.10 Pistola 10 metri mixed team

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