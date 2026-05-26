Tre pistole Springfield Armory con l’interfaccia A-Cut per il red dot Aimpoint Coa

Springfield Armory ha annunciato di aver dotato la Prodigy, l’Operator e la Trp del sistema A-Cut, quello che consente l’installazione del red dot Aimpoint Coa.

Oltre che sull’Echelon nelle versioni 4.0C, 4.5F e 4.0 Fc, rispettivamente compatta, full size e crossover, l’interfaccia A-Cut, quella che sfruttando una fresatura nel carrello rende possibile l’installazione diretta del red dot Aimpoint Coa di 3,5 Moa, spunta anche su altre tre pistole semiautomatiche di casa Springfield Armory, marchio distribuito in Italia da Bignami: si tratta della Prodigy (1.955 dollari), dell’Operator (1.623 dollari) e della Trp (2.424 dollari).

Le ultime due sono pistole calibro .45 acp, dalle dimensioni full size per via della canna di 5” (127 millimetri); è compatta invece la prima, calibro 9×19 mm con la canna di 4,25” (108 millimetri) e caricatore maggiorato, di diciotto colpi.

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