La Mayntenance week di Beretta sconti su ricambi o accessori

Nel corso della Mayntenance week, che dura fino a domenica prossima, si ha diritto al 10% di sconto ogni volta che nel negozio online Beretta si raggiunge la soglia dei 100 euro di spesa.
È in corso la Mayntenance week: fino alla mezzanotte di domenica 31 Beretta propone una serie di promozioni e di sconti su parte del suo negozio online.
Ogni volta che nel carrello si raggiungeranno 100 euro di spesa, si avrà diritto a uno sconto del 10% su ogni pezzo di ricambio o accessorio per pistola, fucile e carabina, tranne che sui calci Tsk, esclusi dalla promozione.
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